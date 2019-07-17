Грузовик со сценическим оборудованием Филиппа Киркорова попал в аварию под Волгодонском. Очевидцы сняли видео последствий аварии.

Грузовик со сценическим оборудованием Филиппа Киркорова попал в аварию под Волгодонском во вторник утром, передает портал Donday.ru. Водитель не удержал тяжелую машину на скользкой от дождя дороге и съехал в кювет.Грузовики с реквизитом эстрадного артиста — на опубликованных очевидцами кадрах их, как минимум, два — направлялись в Крым: в Феодосии 17 июля запланирован концерт Киркорова.Одна фура попала в аварию, вторая остановилась неподалеку.В настоящее время видео с последствиями аварии грузовика Филиппа Киркорова активно обсуждается пользователями социальных сетей. Так, один из них представился свидетелем происшествия и сообщил, что "на дороге разметало перья". Судя по опубликованным кадрам, данное сообщение не соответствует действительности, и это была своеобразная шутка.Сообщения о переносе запланированного на среду концерта в Феодосии не поступали.