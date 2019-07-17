Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Андрей Понорец вручил награды руководителям штабных подразделений Главка...

Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Андрей Понорец вручил награды руководителям штабных подразделений Главка.Во время проведения совещания по итогам служебной деятельности штабных подразделений Главного управления МВД России по г. Москве за первое полугодие 2019 года приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации «За заслуги в поддержании законности и правопорядка и образцовое исполнение служебных обязанностей» были награждены:- медалью МВД России «За боевое содружество» – начальник Штаба Главного управления полковник внутренней службы Сергей Попов;- медалью МВД России «За доблесть в службе» – заместитель начальника 1 отдела Управления анализа, планирования и контроля Штаба подполковник внутренней службы Людмила Лебедева.Кроме того, отдельным сотрудникам была объявлена благодарность «За добросовестное выполнение служебных (трудовых) обязанностей, а также за достижение высоких результатов в служебной деятельности».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве