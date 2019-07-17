Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин распределил дотации

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин распределил дотацииГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин распределил дотации на ликвидацию последствий взрывов бытового газа в многоквартирных домах, которые произошли в июне в Коврове и Муроме.Округ Муром получит 28 миллионов 406 тысяч рублей, город Ковров – 2 миллиона 670 тысяч рублей.На эти деньги в Муроме проведут страховочные мероприятия, обеспечивающие устойчивость здания после взрыва, проведут геотехнический мониторинг за состоянием здания, проведут восстановительные работы в подъезде №1.В Коврове выделят компенсацию собственникам 24 повреждённых квартир, проведут восстановительные работы в квартире № 41 – частично и в квартире № 24 – полностью, установят дверной блок в подъезде №1; проведут общестроительные работы в многоквартирном доме.