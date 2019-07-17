С момента крушения пассажирского лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, прошло ровно пять лет, однако за это время международная следственная группа так и не назвала виновных в произошедшем. Несмотря на то, что мировую общественность пытаются убедить в причастности к трагедии России, сами расследователи по собственной дурости обнародовали убедительные доказательства вины украинской стороны.

С момента крушения пассажирского лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, прошло ровно пять лет, однако за это время международная следственная группа так и не назвала виновных в произошедшем. Несмотря на то, что мировую общественность пытаются убедить в причастности к трагедии России, сами расследователи по собственной дурости обнародовали убедительные доказательства вины украинской стороны.Точка зрения на то, кто стоял за атакой на пассажирский самолет в небе над Донбассом, у многих сформировалась буквально в первые часы после крушения. Запад начал сыпать громкими обвинениями в адрес России еще до того, как стало окончательно понятно, что же произошло.Удивительно, но прошедшие годы мало изменили ситуацию. Все доказательства, нестыковки в официальной версии и признаки виновности украинской стороны попросту игнорировались сторонниками версии о "российском следе". Ну а те, к то предположил, что кровавую провокацию устроила украинская сторона, лишь раз за разом получали подтверждения своей точки зрения, а также видели, насколько мало истинное положение вещей на самом деле волнует Запад.Тем не менее, работа международной следственной группы не прошла даром. "Появились новые сведения, некоторые – по дурости расследователей", – цитирует военного эксперта Виктора Мураховского. Он напомнил, что те сами решили обнародовать заводские номера с обломка ракеты, которой был сбит Boeing 777. Это и стало главным доказательством вины Украины."Минобороны, напомню, пошло на беспрецедентный шаг, рассекретив данные по этой ракете. И следы ее ведут в 223-й зенитно-ракетный полк, который дислоцируется в Львовской области. В 2014 году этот полк принимал участие в войне в Донбассе", – подчеркнул Мураховский. А в репортажах украинских СМИ, которые снимались еще до трагедии, мелькали "Буки" Вооруженных сил Украины, дислоцированные в зоне военных действий в Донбассе.Примечательно, что следователи, перед которыми международная общественность поставила задачу выяснить все обстоятельства произошедшего, даже не направили на Украину соответствующий запрос после того, как стало понятно, что лайнер был сбит стоявшей на вооружения ВСУ ракетой. Между тем, благодаря особенностям военной бюрократии выяснить истину при должном желании не составило бы труда."Все зенитные ракеты – изделия строгого учета. На каждую – формуляр, на каждый ее механизм – отдельный паспорт. Все это – в двух экземплярах, один из которых путешествует с ракетой, второй остается на заводе-изготовителе. В документы записываются все перемещения из части в часть, все разрешения на выдачу на пусковую установку", – рассказал военный эксперт.В итоге получается, что бортовой номер ракеты ясно свидетельствует о вине украинской стороны в произошедшей трагедии, а поведение следователей в отношении этого аспекта расследования – о том, что Запад в установлении и оглашении настоящего преступника не заинтересован. "Это несмываемое пятно на голландском правосудии", – подчеркнул Виктор Мураховский.