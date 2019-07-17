Сергей Бодров, наиболее популярный по фильмам Брат и Брат 2, навсегда остался в сердцах миллионов. Его отец Сергей Бодров-старший поделился личными воспоминаниями о погибшем сыне.

Сергей Бодров, наиболее популярный по фильмам "Брат" и "Брат 2", навсегда остался в сердцах миллионов. Его отец Сергей Бодров-старший поделился личными воспоминаниями о погибшем сыне.Недавно Сергей Владимирович дал интервью для YouTube-канала "Кино ТВ".По словам знаменитого режиссера, именно в его картине молодой и еще совсем неопытный актер сыграл свою первую роль. Это был фильм "Кавказский пленник", который впоследствии завоевал любовь зрителя и взял не одну престижную кинонаграду.У Бодрова-старшего не было цели пристроить наследника на главную роль. Тогда все просто так сложилось: продюсер никак не мог найти подходящего актера, а сын как раз вызвался помочь. Сергей Владимирович долго сомневался, но все же решился поработать с юношей, у которого на тот момент не было никакого опыта в кино."Он хорошо сыграл. Честно говоря, я недооценил его уровень. Я не мог его принять как звезду. Сам он говорил, что совсем не актер, но он умел выполнять актерские задачи", – вспоминает сценарист.После смерти сына у Бодрова-старшего наступил крайне тяжелый период в жизни. Он не скрывает, что с трудом пережил эту потерю. Справиться с горем ему помогла лишь любимая работа. Он сконцентрировал свое внимание на создании нового фильма в память о Сергее."Захотелось снять такую картину, которой мой сын мог бы гордиться. На мой взгляд, я это сделал", – поделился режиссер.Речь идет о киношедевре под названием "Монгол". Эта работа победила в номинации "Лучший иностранный фильм", заслуженно принеся Бодрову-старшему премию "Оскар".