С 2020 года в России начнет действовать ГОСТ, касающийся фотосессий для младенцев до 28 дней. В этом стандарте прописано множество требований и к фотографу, и к помещению, где будет проводиться съемка, и к предметам, которые используются во время фотосессии, и даже к родителям ребенка.

С 2020 года в России начнет действовать ГОСТ, касающийся фотосессий для младенцев до 28 дней. Их заказчиками смогут быть только родители новорожденного или его законные представители.Кроме того, для сохранения конфиденциальности они должны будут дать письменное согласие на съемку, а также обработку личных данных.Снимать младенца можно будет только в их присутствии, сообщает RT,Прописано также множество требований и к фотографу, и к помещению, где проходит съемка, и к предметам, которые используются во время фотосессии.Фотограф должен быть совершеннолетним, с медкнижкой и паспортом, без судимостей и любого рода вредных привычек, не страдать "социально опасными заболеваниями" – как инфекционными, так и психическими, а также выполнять ряд требований по отношению к новорожденному во время съемки.Что касается помещения, то должно проветриваться и кварцеваться после каждой фотосессии, а предметы и материалы, которые используются во время съемки (игрушки, качели, подушки и прочее), быть гипоаллергенными и соответствовать требованиям безопасности.Кроме того, температура воздуха в помещении должна быть не ниже плюс 22 градусов, а относительная влажность — 50—70 процентов.При этом уточняется, что стандарт не относится к фотосессии непосредственно во время родов.