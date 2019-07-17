После нескольких месяцев ограничений снова открылось воздушное пространство Пакистана для всех рейсов гражданской авиации.

После нескольких месяцев ограничений снова открылось воздушное пространство Пакистана для всех рейсов гражданской авиации, передает "Интерфакс".В феврале авиационные власти Индии и Пакистана объявили о закрытии неба над приграничными областями из-за обострения конфликта между двумя странами. Пакистаном были приостановлены внутренние и международные рейсы. Власти Индии также закрыли воздушное пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.Ограничение полетов над Пакистаном не позволяло гражданским авиалайнерам летать из Индии и в Индию через пакистанское небо. Это стало неожиданностью для перевозчиков, значительно увеличило полетное время для пассажиров и расходы на топливо для авиакомпаний, многие из которых были вынуждены отменять рейсы.Между тем, над Индией и Пакистаном ежегодно летают полтора миллиона российских туристов. Так, в 2018 году Вьетнам посетили почти полмиллиона россиян, Индию — 200 тысяч, 40 тысяч отдохнули на Мальдивах. А лидер, конечно, Таиланд — около миллиона россиян в год.Из-за закрытия неба над Пакистаном на рейсах в Юго-Восточную Азию существенно изменились маршруты российских авиакомпаний. Если раньше летели по прямой через Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию, то после закрытия приходилось заходить в воздушное пространство Ирана и пересекать Аравийское море.Как сообщалось ранее, обострение отношений между Индией и Пакистаном началось после того, как 26 февраля группа самолетов ВВС Индии обстреляла позиции боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" (запрещена в РФ) на пакистанской территории.27 февраля пакистанские самолеты нарушили воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, территориальную принадлежность которых оспаривают Дели и Исламабад. Тогда власти обеих стран сообщили о сбитых самолетах противника.