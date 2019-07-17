Состояние Бари Алибасова, согласно предоставленным им медицинским документам, вызывает опасения, отметил специалист. Ситуация усугубляется халатным отношением к музыкальному продюсеру помощников.

Состояние Бари Алибасова, согласно предоставленным им медицинским документам, вызывает опасения, отметил специалист. Ситуация усугубляется халатным отношением к музыкальному продюсеру помощников.Из заключения врачей, которое Бари Алибасов сам выложил в Сеть, следуют неутешительные выводы. Речь идет о диагнозе "язвенно-некротический эзофагит с наличием сужений в средней трети пищевода до 0,8 см". "Это свидетельствует о глубоком поражении стенки пищевода – не только слизистой, но и мышечного слоя. Сужение может привести к тому, что человек будет неспособен самостоятельно принимать пищу, у него разовьется дисфагия – невозможность самостоятельно глотать", - пояснил хирург-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Кирилл Луммер.То есть Бари Алибасов со своим диагнозом может принимать твердую пищу лишь в жидком виде – пюре, супах. Вообще, отметил специалист, такой пациент не может питаться самостоятельно, ему должны ставить трубку в желудок. "Так что сужение до 0,8 см – это критично", – цитирует медика . Впрочем, возможно расширение пищевода, когда язвы и некрозы заживут.Правда, не добавляют оптимизма прочие проблемы со здоровьем Бари Алибасова. Согласно данным издания, у музыкального продюсера неизлечимая болезнь Альцгеймера и тяга к спиртному. Лечить Бари вызвались его помощники, однако, как утверждает его подруга, врач-невролог, доктор медицинских наук Марият Мухина, Алибасову не дают прописанные гормональные лекарства, а дорогие препараты заменяют более дешевыми аналогами, не соблюдая дозировку."Сын говорит, что заработал на болезни отца 26 миллионов рублей, а сам экономит 250 рублей на таблетках. Разве так можно?" – здала риторический вопрос Мухина. Она привела в пример два лекарства, одно дороже, другое дешевле, и якобы продюсеру дают второй препарат, которое тот принимает чаще – три раза в день. "Человек в тяжелом состоянии, зачем ему лишние таблетки – это же нагрузка на печень! А то, что ему две недели не кололи гормоны и пищевод сузился, это нормально? Это же медленная смерть, не иначе", – возмущается подруга Бари Алибасова.