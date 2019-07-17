Жители Незалежной взялись за старое. СМИ и блогеры начали очередную информационную атаку на переправу через Керченский пролив. По их мнению, в разгар туристического сезона по Крымскому мосту почти никто не ездит. В доказательство украинцы предъявляют фотографии пустующей переправы.

Жители Незалежной взялись за старое. СМИ и блогеры начали очередную информационную атаку на переправу через Керченский пролив. По их мнению, в разгар туристического сезона по Крымскому мосту почти никто не ездит. В доказательство украинцы предъявляют фотографии пустующей переправы.В Сети показали фото безлюдного Крымского моста, пишетукраинское издание "Обозреватель". На ресурсе периодическипубликуется сомнительная информация про переправу через Керченский пролив.Внимание журналистов привлекла запись блогераRoksolanaToday&Крым. На своей странице в Twitter она выложила фотографиипустующего Крымского моста. На снимках, сделанных из автомобиля, на переправенепривычно пусто, других транспортных средств нет."Высокий сезон. Миллионы отдохнувших приветствуютмиллиарды едущих на отдых!" – едко прокомментировала снимки блогер.Пользователи Сети резко отреагировали на постRoksolanaToday&Крым. Публикацию пользователя они назвали фейковой."Роксолана брехуха и "Обоз", публикующий ее фейки, это знает!Слава России! Слава мостостроителям!" – возмутился Андреев Анатолий (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).В правдивости сообщения про пустующийусомнился и Kuksov Micha. "Если вы загрузите программу поиска фото, тоувидите, что эти фото были опубликованы в конце 2017 года", – недоумеваетпользователь Сети.С момента открытия автомобильной части Крымского мостапрошло полтора года. Все это время украинцы без устали публикуют фейки пропереправу. Но знающие люди давно научились отличать правду от сомнительныхпропагандстских поделок.Движение по открылось в мае прошлогогода. С того момента по нему проехало более пяти миллионов автомобилей. В концегода на переправе запустят железную дорогу. Купить билеты на поезда можно будетс сентября.