Сильный дождь стал причиной серьезных подтоплений в Благовещенске.

Сильный дождь стал причиной серьезных подтоплений в Благовещенске.Под воду частично погрузились улицы и дворы частного сектора. В некоторых зданиях подтопило подвалы и первые этажи. Уровень воды и сила потока на некоторых улицах были настолько сильными, что смывали припаркованные автомобили, сообщает "Россия 24".По словам очевидцев, ливень был такой мощный, что видимость иногда не превышала 5-10 метров. В городском управлении ЖКХ уже приняли почти 150 заявок от людей на откачку воды. Ситуация осложнилась и отключением электричества в некоторых районах более, чем на 8 часов.По прогнозам синоптиков, сегодня дожди с грозами в регионе продолжатся.