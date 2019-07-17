Двое подвыпивших приятелей поехали кататься по ночному Иркутску. Один из них ехал на крыше внедорожника, не удержался, упал и погиб. Водитель скрылся с места ДТП, не дождавшись сотрудников ДПС.

Двое подвыпивших приятелей поехали кататься по ночному Иркутску. Один из них ехал на крыше внедорожника, не удержался, упал и погиб.Инцидент произошел на улице Кожова еще 4 июля. Когда приехала карета скорой помощи, водитель пикапа скрылся с места аварии, не дождавшись сотрудников ДПС, а пострадавший вскоре умер в больнице от полученных травм.Вскоре полицейские изучили видео с камер наблюдения и задержали беглеца. В его отношении сейчас проводится доследственная проверка, после чего будет принято правовое решение.Погибший мужчина является отцом двух детей, в момент смерти ему было 42 года.