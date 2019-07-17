Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram новое видео. Он предостерегает поклонников от ошибки.

Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram новое видео. Он предостерегает поклонников от ошибки.На записи исполнитель рассказывает, что в Сети распространяется ролик с его участием, в котором говорится о грандиозном розыгрыше. Певец предупреждает, что не имеет к этому никакого отношения – это дело рук мошенников.Он признается, что в свое время сам создал это видео, но тот марафон был бесплатным, публиковался на его официальной странице и, более того, завершился месяц назад. Победитель в этом гиве тоже давно объявлен."Сейчас же этот мой ролик используют мошенники, они используют мое имя, они подделали аккаунты в социальных сетях и рассылают рекламу с роликом и просьбой пройти опросы, после которых вам сулят большие суммы денег, но сначала вы должны им перевести некую сумму, дабы проверить номер вашей карты!" – продолжил негодующий Лазарев."Умоляю, не ведитесь! Это обман!" – призывает Сергей доверчивых фолловеров.Также он отметил, что никогда не стал бы требовать финансовых вложений от фанатов. По словам артиста, он очень дорожит поклонниками и никогда бы так с ними не поступил.Напомним, подобные инциденты случались и с другими звездами российского шоу-бизнеса. Проходимцы использовали в корыстных целях фейковые ролики с участием Максима Галкина и Леры Кудрявцевой.