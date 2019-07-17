Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram новое видео. В нем он предостерегает поклонников от ошибки.

Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram новое видео. В нем он предостерегает поклонников от ошибки.На записи исполнитель рассказывает, что на данный момент в Сети распространяется ролик с его участием, в котором говорится о грандиозном розыгрыше. Певец предупреждает, что он не имеет к этому никакого отношения – это дело рук мошенников.Он признается, что в свое время сам создал это видео, но тот марафон был бесплатным, опубликовывался на его официальной странице и, более того, завершился еще месяц назад. Победитель в этом гиве тоже давно объявлен."Сейчас же этот мой ролик используют мошенники, они используют мое имя, они подделали аккаунты в социальных сетях и рассылают рекламу с роликом и просьбой пройти опросы, после которых вам сулят большие суммы денег, но сначала вы должны им перевести некую сумму, дабы проверить номер вашей карты!", – продолжил негодующий Лазарев."Умоляю, не ведитесь! Это обман!", – призывает Сергей доверчивых фолловеров.Также он отметил, что никогда не стал бы требовать финансовых вложений от своих фанатов. По словам артиста, он очень дорожит поклонниками и никогда бы так с ними не поступил.Напомним, подобные казусы уже случались и с другими звездами российского шоу-бизнеса. Так проходимцы использовали в своих корыстных целях фейковые ролики с участием Максима Галкина и Леры Кудрявцевой.