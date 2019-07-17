Жители планеты стали свидетелями чудесного явления. Накануне можно было наблюдать частичное лунное затмение.

Жители планеты стали свидетелями чудесного явления. Накануне можно было наблюдать частичное лунное затмение.Восход "кровавой" Луны состоялся в ночь с 16 на 17 июля и продолжалось оно около трех часов – с 23:00 до 02:00 по московскому времени. Именно в этот временной интервал люди могли наблюдать вхождение Луны в конус тени от Земли.К сожалению, жителям не всех материков было доступно видеть это явление. В Северной Америке сделать это было невозможно, поскольку там в этом время Луна находилась за горизонтом, сообщает . В России, в свою очередь, "кровавое" затмение лучше всего было видно в Крыму и на Кавказе.Отметим, на этот раз спутник Земли ушел в тень нашей планеты на 65 процентов. А вот полное лунное затмение россияне смогут увидеть осенью 2025 года.К лову между полным ичастичнымзатмением существует колоссальная разница. В первом случае Луна целиком закрывается тенью Земли, во втором – часть лунного диска остается незатененной, погруженной лишь в полутень Земли.Напомним, астрологи заранее предупредили, что астрономическое явление скажется на судьбах людей. Специалисты настоятельно рекомендовали затаиться и переждать полнолуние, не предпринимая каких бы то ни было значимых шагов.