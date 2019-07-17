Квадратный метр элитного жилья стоит более миллиона рублей.

Однокомнатную квартиру площадью 95,5 кв.м. можно приобрести за 115 миллионов рублей. Недвижимость расположена на Трубецкой улице в столичном районе Хамовники.Объявление о продаже появилось в базе ЦИАН, в настоящее время это самая дорогая однокомнатная квартира на вторичном рынке. Средняя стоимость "однушки" в Хамовниках не превышает 20 млн. рублей.Желающие могут приобрести жилье в ипотеку. При первоначальном взносе в 17,25 млн.р. ежемесячный платеж составит 978 тысяч рублей – в том случае, если кредит будет взят на 20 лет.