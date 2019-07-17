Днем 17 июля Госдума выслушала ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой об итогах ее деятельности за минувший год. После отчета спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил перенести дату следующего мероприятия с середины года на январь или первую половину февраля.

Днем 17 июля Госдума выслушала ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой об итогах ее деятельности за минувший год. После отчета спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил перенести дату следующего мероприятия с середины года на январь или первую половину февраля.В своем отчете перед парламентариями Татьяна Москалькова рассказала о том, что за 2018 год она получила 32 тысячи обращений, из которых 1,7 тысячи были коллективными. "Наибольшее количество обращений было связано с расследованиями преступлений и с рассмотрением уголовных дел в судах", – подчеркнула уполномоченный по правам человека в России.Кроме того, по ее словам, оказалась высока доля обращений граждан из-за необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел. В качестве примера она привела ситуацию с бывшими работниками колхоза имени Горького в сельском округе Каменка Дмитровского района Московской области. Они пожаловались на незаконное отчуждение и передачу в собственность ТОО Агрофирма "Каменка" принадлежавших им земельных участков. На протяжении семи лет 23 раза им отказывали в возбуждении уголовного дела."Все это разворачивает нас к необходимости пересмотреть стадию возбуждения уголовного дела, зафиксированную в Уголовно-процессуальном кодексе", – рассказала Татьяна Москалькова.Она отметила, что по этому вопросу получила поддержку со стороны президента России Владимира Путина. Кроме того, уполномоченный по правам человека в России обратила внимание депутатов на проведенные ФОМ социологические исследования. Опрос общественного мнения показал существенно возросший запрос на социальную справедливость.Так, 27% респондентов сочли, что за последние годы общество стало менее справедливым и лишь 10% заняли противоположную позицию. В 2017 году эти показатели составляли 18% и 15% соответственно.В рамках своего доклада Татьяна Москалькова отметила также, что большое число обращений от граждан поступает по вопросу реализации жилищных прав, в том числе и от малоимущих граждан. Она добавила, что реализация поставленной задачи запланирована посредством выполнения национального проекта "Жилье и городская среда". В тесном взаимодействии с государственными органами за 2018 год помощь в реализации жилищных прав была оказана 26153 гражданам по 57 желобам.Также Москалькова рассказала о реализации программы отселения граждан с территории комплекса "Байконур". В 2018 году проживавшие там россияне стали обладателями 137 государственных жилищных сертификатов. Те, кто пока остался жить там, получили дополнительные гарантии на охрану здоровья и медицинскую помощь.Рассказала уполномоченный по правам человека в России и о международном сотрудничестве. В частности, она упомянула работу Евразийского альянса омбудсменов. Добиться возвращения на родину моряков с российского судна "Норд" удалось благодаря совместной работе с Европейским институтом омбудсмена. Также при взаимодействии с Министерством иностранных дел России осуществлялась поддержка находящихся под стражей в США россиян.В завершение своего доклада Татьяна Москалькова поблагодарила депутатов Госдумы за поддержку законопроекта о "региональных уполномоченных", а также выразила благодарность профильному комитету и председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину за конструктивное взаимодействие. Она выразила надежду, что в 2019 году инициатива будет принята во втором и третьем чтениях."Впервые сообщество получит новую правовую основу, единую правовую основу деятельности", – подчеркнула Москалькова.Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил перенести дату ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в России с середины года на январь или первую половину февраля. Он подчеркнул, что подобный формат позволит Татьяне Москальковой более эффективно и своевременно информировать парламентариев об итогах воей работы за минувший год."Это относится и к другим отчетам, которые мы здесь заслушиваем, где такое возможно", – заключил Володин.