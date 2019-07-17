Меган Маркл затравили. Королевская семья не делает никаких шагов, чтобы защитить герцогиню Сассекскую, заключили американские эксперты. В США нарастает возмущение несправедливостями, которые обрушились на бывшую звезду Голливуда.

Меган Маркл затравили. Королевская семья не делает никаких шагов, чтобы защитить герцогиню Сассекскую, заключили американские эксперты.В США нарастает возмущение "несправедливостями", которые обрушилисьна бывшую звезду Голливуда.Меган Маркл – любимица американцев. В США с пиететомотносятся ко всему связанному с британской королевской семьей. Особенно народ любил принцессу Диану, и вот герцогиня Сассекская почти сравнялась с ней в рейтинге почитания.Травля их любимицы в Англии граждан США возмущает. Положение дел в британском королевском семействе экспертыобсуждают в многочисленных ток-шоу. Они приходят к выводу, что вБукингемском дворце даже не пытаются защитить Маркл отучастившихся нападок, пишет Daily Express.Тем временем британские СМИ распекают . Недавно ее обвинили в чрезмерных тратах: припомнили и ремонт Фрогмор-коттеджа в Виндзоре к рождению сына Арчи, который обошелся в три миллиона долларов, и испорченный собаками новый ковер, в итоге выброшенный на помойку.Последний скандал был вызван появлением на теннисномтурнире в Уимблдоне. Герцогиню Сассекскую обвинили во всех мыслимых нарушенияхкоролевского протокола.