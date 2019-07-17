Меган Маркл затравили. Королевская семья не делает никаких шагов, чтобы защитить герцогиню Сассекскую, заключили американские эксперты.
В США нарастает возмущение несправедливостями, которые обрушились
на бывшую звезду Голливуда.
Меган Маркл затравили. Королевская семья не делает никаких шагов, чтобы защитить герцогиню Сассекскую, заключили американские эксперты.
В США нарастает возмущение "несправедливостями", которые обрушились
на бывшую звезду Голливуда.
Меган Маркл – любимица американцев. В США с пиететом
относятся ко всему связанному с британской королевской семьей. Особенно народ любил принцессу Диану, и вот герцогиня Сассекская почти сравнялась с ней в рейтинге почитания.
Травля их любимицы в Англии граждан США возмущает. Положение дел в британском королевском семействе эксперты
обсуждают в многочисленных ток-шоу. Они приходят к выводу, что в
Букингемском дворце даже не пытаются защитить Маркл от
участившихся нападок, пишет Daily Express.
Тем временем британские СМИ распекают . Недавно ее обвинили в чрезмерных тратах: припомнили и ремонт Фрогмор-коттеджа в Виндзоре к рождению сына Арчи, который обошелся в три миллиона долларов, и испорченный собаками новый ковер, в итоге выброшенный на помойку.
Последний скандал был вызван появлением на теннисном
турнире в Уимблдоне. Герцогиню Сассекскую обвинили во всех мыслимых нарушениях
королевского протокола.