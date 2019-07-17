Выступление певицы Софии Ротару на Международном фестивале искусств в Белоруссии разозлило многих россиян. По их мнению, исполнительнице не стоит показываться на таких мероприятиях после скандальных заявлений в адрес России.

Выступление певицы Софии Ротару на Международном фестивале искусств в Белоруссии разозлило многих россиян. По их мнению, исполнительнице не стоит показываться на таких мероприятиях после скандальных заявлений в адрес России.Несколько дней назад Народная артистка СССР выступила на фестивале "Славянский базар" в Витебске. Певица исполнила три композиции – "Я хочу танцевать с тобой", "Давай устроим лето" и "Одна калина". После концерта благодарные зрители вручили ей цветы.Однако, как оказалось, не все разделили восторг белорусских слушателей. Многие российские пользователи раскритиковали выступление звезды. Они заявили, что София Ротару пела под фонограмму. "Опять под фанеру", "Лишний раз показала, что и она в числе поющих под фанеру", – выразили мнение комментаторы.Один из пользователей признался, что после высказывания артистки о России, он перестал воспринимать ее всерьез. "Лично для меня эта певица больше не существует. Кормится здесь, и писать и говорить всякую чушь о стране, которая тебя вырастила, это себя не уважать", – подчеркнул он. "Зачем плевать в тот колодец из которого пьешь? Разочаровала", – согласился с ним другой комментатор.Материал дополняется.