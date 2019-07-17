В Чечне на частное домовладение в станице Новощедринская упал легкомоторный самолет. В результате инцидента пострадали четыре человека: пилот и три жителя дома - две женщины и ребенок.

В Чечне на частное домовладение в станице Новощедринская упал легкомоторный самолет. В результате инцидента пострадали четыре человека: пилот и три жителя дома — две женщины и ребенок.Как сообщили РИА Новости в МЧС, у летчика сломана ключица, а у жильцов психологический шок. Все пострадавшие отправлены в больницу.По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилотирования."Это самолет местного жителя, которые занимается выращиванием риса. При взлете пилот не рассчитал и упал на частный дом, где находились четыре человека", — рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Шелковского района.Между тем в экстренных службах региона уточнили, что ЧП произошло при выполнении сельскохозяйственных работ. После взлета самолет зацепился за провода ЛЭП.