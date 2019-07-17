Актер поделился с поклонниками в Instagram интимным фото. Оскар Кучера показал, как его жена Юлия
кормит сына грудью.
Актер поделился с поклонниками в Instagram интимным фото. Оскар Кучера показал, как его жена Юлия
кормит сына грудью.
Ставший 9 июля в пятый раз отцом артист опубликовал
пикантный и в то же время трогательный снимок. "Только
когда у меня родился пятый ребенок, я осознал, что значит этот великий божий
дар – быть отцом маленького комочка счастья… Это что-то с чем-то. Меня просто не остановить. Я вообще
не представляю ни минуты своей жизни без этого маленького ангелочка
и хочу как можно больше и дольше быть с ним", – признался Оскар
Кучера.
Он признался, что с удовольствием возит коляску и
держит ребенка на руках. "Маме отдаю только кормить —
и то потому, что сам чисто физически на это не способен.
Делает она это, как видите, очень грациозно. Красота", – поделился Оскар Кучера.
При этом артист подчеркнул, что раньше брал на себя лишь часть
обязанностей, но в основном за детьми ухаживала их мама.
Теперь у актера другое отношение к отцовству.
Большинство
поклонников восхитились снимком. Они читают, что стал более
мудрым. "Возраст! Чем старше, тем более трепетно относятся к детям", "Это
так трогательно", "Конечно возраст! Только жаль, что люди поздно созревают", "Это действительно очень красиво. Кормящая мама необыкновенно
красивая", "Конечно, дело в возрасте, в осознанности. Сейчас все понимаете и
чувствуете по-особенному", – прокомментировали публикацию актера
фолловеры.
Тема кормления грудью напоказ в России является
довольно щекотливой. Ряд наших соотечественников осуждают подобную
откровенность, считая это сугубо личным делом. Отметим, в настоящее время продолжает находиться с семьей в США.