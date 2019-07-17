Актер поделился с поклонниками в Instagram интимным фото. Оскар Кучера показал, как его жена Юлия кормит сына грудью.

Актер поделился с поклонниками в Instagram интимным фото. Оскар Кучера показал, как его жена Юлиякормит сына грудью.Ставший 9 июля в пятый раз отцом артист опубликовалпикантный и в то же время трогательный снимок. "Толькокогда у меня родился пятый ребенок, я осознал, что значит этот великий божийдар – быть отцом маленького комочка счастья… Это что-то с чем-то. Меня просто не остановить. Я вообщене представляю ни минуты своей жизни без этого маленького ангелочкаи хочу как можно больше и дольше быть с ним", – признался ОскарКучера.Он признался, что с удовольствием возит коляску идержит ребенка на руках. "Маме отдаю только кормить —и то потому, что сам чисто физически на это не способен.Делает она это, как видите, очень грациозно. Красота", – поделился Оскар Кучера.При этом артист подчеркнул, что раньше брал на себя лишь частьобязанностей, но в основном за детьми ухаживала их мама.Теперь у актера другое отношение к отцовству.Большинствопоклонников восхитились снимком. Они читают, что стал болеемудрым. "Возраст! Чем старше, тем более трепетно относятся к детям", "Этотак трогательно", "Конечно возраст! Только жаль, что люди поздно созревают", "Это действительно очень красиво. Кормящая мама необыкновеннокрасивая", "Конечно, дело в возрасте, в осознанности. Сейчас все понимаете ичувствуете по-особенному", – прокомментировали публикацию актерафолловеры.Тема кормления грудью напоказ в России являетсядовольно щекотливой. Ряд наших соотечественников осуждают подобнуюоткровенность, считая это сугубо личным делом. Отметим, в настоящее время продолжает находиться с семьей в США.