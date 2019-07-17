Вокруг распада отношений модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера продолжают кипеть страсти. После информации о том, что американец променял уроженку из России на популярную певицу, только ленивый не высказался на этот счет. Анфиса Чехова не стала исключением.

Вокруг распада отношений модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера продолжают кипеть страсти. После информации о том, что американец променял уроженку из России на популярную певицу, только ленивый не высказался на этот счет. Анфиса Чехова не стала исключением.В комментария на странице Леди Гаги, которая по слухам и стала яблоком раздора, идет настоящая война. Россияне не устают писать ей гадкие комментарии, причем не только простой народ, но и самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса.Чехова призналась, что внимательно следит за происходящим, читая буквально каждое высказывание в адрес разлучницы. Но не из плохих побуждений, а чтобы посмеяться от души. Она находит эту ситуацию крайне веселой, сообщает "Пятый канал"."Поржать мы любим. Настоящий Comedy Club происходит", – отметила светская дива.Далее актриса объясняет, что все не так просто, как может показаться на первый взгляд. "Ходят упорные слухи, что Брэдли Купер вообще не любит женщин. А Ирина Шейк, собственно, по контракту то с одним, то с другим существует", – высказалась Анфиса."Люди просто очень любят фантазировать", – смеется Чехова.В конце знаменитая телезвезда добавила, что считает Купера хорошим парнем. Кроме того, и Леди Гагу, и Ирину Шейк она назвала прекрасными женщинами.