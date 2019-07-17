Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова экономит на нарядах. Модель Анастасия Костенко появилась в платье бюджетной марки.

Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова экономит нанарядах. Модель Анастасия Костенко появилась в платье бюджетной марки.На днях жена спортсмена похвасталась в Instagram семейнымфото, сделанным на прогулке. Анастасия Костенко позировала вместе с супругом идочкой в коротком розовом платье с цветочным принтом.Интернет-обыватели выяснили, что этот наряд модель приобрелав недорогом онлайн-магазине. Стартовая стоимость такого платья – 1500, а соскидкой его можно заполучить за 890 рублей.Отметим, что Дмитрий Тарасов– единственный кормилец в семье – на данный момент сидит без работы. Спортсменполучил травму и проходит курс физиотерапии и реабилитации. Вероятно, Анастасия просто вынуждена экономить.Справедливости ради отметим, что в гардеробе Костенкоесть и очень дорогие вещи. Модель как-то выходила в свет в платье Louis Vuittonстоимостью 227 тысяч рублей.К слову, в каком бы наряде Анастасия не появилась, всегданайдутся критикующие ее образ недоброжелатели. Супруга футболиста давно не обращаетвнимания на выпады завистников."Я не хочу кому-то нравиться и загонять себя в рамки. И вамсоветую. Это лучше, чем угождать каждому. Мне так комфортно, и отрицательныеотзывы я встретила только на просторах Интернета", – заявила после очереднойпорции негатива в свой адрес .Между тем Дмитрий Тарасов в одном из последних интервьюзаявил, что прижимистость возлюбленной считает достоинством. Спортсмен сообщил также, что является для негоидеалом."Моя жена неработает, и, честно говоря, с меня ничего не берет. Сколько я ей даю, столькоона и тратит. Она молодец", – с гордостью отметил Дмитрий Тарасов.