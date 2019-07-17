Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова экономит на
нарядах. Модель Анастасия Костенко появилась в платье бюджетной марки.
Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова экономит на
нарядах. Модель Анастасия Костенко появилась в платье бюджетной марки.
На днях жена спортсмена похвасталась в Instagram семейным
фото, сделанным на прогулке. Анастасия Костенко позировала вместе с супругом и
дочкой в коротком розовом платье с цветочным принтом.
Интернет-обыватели выяснили, что этот наряд модель приобрела
в недорогом онлайн-магазине. Стартовая стоимость такого платья – 1500, а со
скидкой его можно заполучить за 890 рублей.
Отметим, что Дмитрий Тарасов
– единственный кормилец в семье – на данный момент сидит без работы. Спортсмен
получил травму и проходит курс физиотерапии и реабилитации. Вероятно, Анастасия просто вынуждена экономить.
Справедливости ради отметим, что в гардеробе Костенко
есть и очень дорогие вещи. Модель как-то выходила в свет в платье Louis Vuitton
стоимостью 227 тысяч рублей.
К слову, в каком бы наряде Анастасия не появилась, всегда
найдутся критикующие ее образ недоброжелатели. Супруга футболиста давно не обращает
внимания на выпады завистников.
"Я не хочу кому-то нравиться и загонять себя в рамки. И вам
советую. Это лучше, чем угождать каждому. Мне так комфортно, и отрицательные
отзывы я встретила только на просторах Интернета", – заявила после очередной
порции негатива в свой адрес .
Между тем Дмитрий Тарасов в одном из последних интервью
заявил, что прижимистость возлюбленной считает достоинством. Спортсмен сообщил также, что является для него
идеалом.
"Моя жена не
работает, и, честно говоря, с меня ничего не берет. Сколько я ей даю, столько
она и тратит. Она молодец", – с гордостью отметил Дмитрий Тарасов.