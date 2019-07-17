Дома у мужчины оперативники нашли телескопическую палку

Дома у мужчины оперативники нашли телескопическую палкуЖителя Гусь-Хрустального обвиняют в порче мемориальной доски знаменитому писателю Александру Солженицыну.Инцидент, вызвавший широкий резонанс, произошёл зимой прошлого года.В начале декабря в полицию поступило сообщение о том, что в центре города разбили памятную доску, установленную накануне на одном из зданий в честь 100-летия Солженицына.Правоохранители смогли вычислить подозреваемого. Дома у мужчины оперативники нашли телескопическую палку, которой, предположительно, он разбил памятную доску.Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.