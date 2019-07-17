В понедельник в Иванове, по словам очевидцев, неподалеку от ТРК Ясень тигр на поводке вместе с дрессировщиком рекламировали гастролирующий цирк. Позже зверь взбунтовался, вырвался и пробежался по проезжей части. Очевидцы сняли этот эпизод на видео.

В понедельник на проезжую часть в Иванове после непродолжительной борьбы со своим хозяином выбежал тигр с коротким поводком на шее.По словам очевидцев, незадолго до этого полосатое животное рекламировало гастролирующий цирк неподалеку от ТРК "Ясень", после чего во время перевозки зверь взбунтовался и вырвался на свободу.Долго бродить на воле тигру не удалось — хозяин догнал его, схватил за поводок и увел с дороги.Информация о дальнейшей судьбе свободолюбивого хищника не поступала.