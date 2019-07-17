Певица порадовала поклонников новым снимком в соцсетях. Между тем недоброжелатели Наташи Королевой не дремлют.

Певица порадовала поклонников новым снимком в соцсетях. Междутем недоброжелатели Наташи Королевой не дремлют.В личном Instagram 46-летняя артистка опубликовала свежеефото. Наташа Королева запечатлена вместе со своим другом, музыкантом изКазахстана, и поздравляет его с днем рождения."Беркут, дорогой мойдруг!!! Поздравляю с Днюхой 🍾🎉🍰!!! Что бы все желания и мечты обязательноисполнились, что бы детки радовали а красавица жена любила и боготворила!!! С уважением НК!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.– Прим. ред.)" – написала артистка.Отметим, в комментариях подэтим постом усиленно обсуждали внешний вид звезды. На подписчиков мужского поланеизгладимое впечатление произвело декольте исполнительницы. Ярко-желтый сарафан не оставлялпростора для воображения, демонстрируя пышную грудь Наташи Королевой. Знаменитостьполучила тонну комплиментов по поводу своих выдающихся форм.К слову, дамы, подписанныена артистку, были не так щедры на похвалы. Кто-то заметил, что на этом снимке очень похожа на коллегу и землячку Ани Лорак, недоброжелатели жераспекали звезду из-за помятого наряда."Тут на Лорак похожа .. хохлуши 🙈", "Наталья женщина вамп ,раскошная ,соблазнительная,красавица", "Наташа какие сиси у тебя сладкие", "Такое красивое платье,и мятое😥", "Какие большие сиси у вас", "А платье не глаженное", – писали комментаторы.