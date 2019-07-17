Певица порадовала поклонников новым снимком в соцсетях. Между
тем недоброжелатели Наташи Королевой не дремлют.
Певица порадовала поклонников новым снимком в соцсетях. Между
тем недоброжелатели Наташи Королевой не дремлют.
В личном Instagram 46-летняя артистка опубликовала свежее
фото. Наташа Королева запечатлена вместе со своим другом, музыкантом из
Казахстана, и поздравляет его с днем рождения.
"Беркут, дорогой мой
друг!!! Поздравляю с Днюхой 🍾🎉🍰!!! Что бы все желания и мечты обязательно
исполнились, что бы детки радовали а красавица жена любила и боготворила
!!! С уважением НК!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.
– Прим. ред.)" – написала артистка.
Отметим, в комментариях под
этим постом усиленно обсуждали внешний вид звезды. На подписчиков мужского пола
неизгладимое впечатление произвело декольте исполнительницы. Ярко-желтый сарафан не оставлял
простора для воображения, демонстрируя пышную грудь Наташи Королевой. Знаменитость
получила тонну комплиментов по поводу своих выдающихся форм.
К слову, дамы, подписанные
на артистку, были не так щедры на похвалы. Кто-то заметил, что на этом снимке очень похожа на коллегу и землячку Ани Лорак, недоброжелатели же
распекали звезду из-за помятого наряда.
"Тут на Лорак похожа .. хохлуши 🙈", "Наталья женщина вамп ,раскошная ,соблазнительная
,красавица", "Наташа какие сиси у тебя сладкие", "Такое красивое платье,
и мятое😥", "Какие большие сиси у вас", "А платье не глаженное", – писали комментаторы.