По результатам служебной проверки в связи с уголовным преследованием журналиста Ивана Голунова из органов внутренних дел уволены четыре сотрудника УВД по Западному административному округу Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

По результатам служебной проверки в связи с уголовным преследованием журналиста Ивана Голунова из органов внутренних дел уволены четыре сотрудника УВД по Западному административному округу Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.Корреспондент базирующегося в Латвии интернет-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан полицейскими 6 июня 2019 года на Цветном бульваре столицы по обвинению в торговле наркотиками в крупном размере.Сам журналист все обвинения в свой адрес отрицал и заявил, что наркотики ему были подброшены, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе в столице.Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня уголовное преследование было прекращено в связи с непричастностью задержанного к преступлению, Голунова освободили из-под ареста.После этого по ходатайству министра внутренних дел президент России уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрия Девяткина. Позднее рапорт об отставке подал и начальник полиции, замначальника УВД Западного административного округа (ЗАО) Москвы Игорь Петухов."Это просто произвол, он должен быть расследован, и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу", — заявил Владимир Путин, комментируя ситуацию.