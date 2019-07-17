Энергетики восстановили подачу электричества жителям трех сел Шелковского района Чеченской республики. Четыре тысячи человек остались без света в результате ЧП с легкомоторным самолетом. Сегодня утром он упал на частный жилой дом, зацепив крылом линию электропередачи.

Энергетики восстановили подачу электричества жителям трех сел Шелковского района Чеченской республики. Четыре тысячи человек остались без света в результате ЧП с легкомоторным самолетом. Сегодня утром он упал на частный жилой дом, зацепив крылом линию электропередачи.Рано утром легкомоторный самолет Ан-2 готовился к очередному облету рисовых полей в Шелковском районе республики. По предварительной информации, пилот не смог набрать нужную высоту и попытался уйти на посадочную площадку. Выполнить маневр ему так и не удалось — самолет рухнул на жилой дом."Перед этим здесь были моя мать, сноха, племянница, пять человек были здесь. Сейчас они находятся в больнице. Вроде все нормально, но все в шоковом состоянии", — поделился житель пострадавшего дома Сайди Магомадов.Все члены семьи находились в одной комнате ранним утром. Здесь лежала пожилая женщина, ей чудом удалось выжить. Пострадавшую зажало спинкой дивана, благодаря чему она отделалась легкими травмами.Также пострадал один ребенок, у всех членов семьи шоковое состояние. Пилота с переломом ключицы доставили в городскую больницу. Обстоятельства происшествия сейчас выясняет следствие."На месте задействованы силы и средства экстренных и силовых служб, в том числе гарнизона пожарной охраны Шелковской. После необходимых следственных мероприятий будет проведена работа по разбору", — прокомментировал начальник пожарно-спасательной части Асламбек Нахаев.Также в результате крушения легкомоторного Ан-2 были повреждены высоковольтные линии электропередач.