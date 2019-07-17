Знаменитости порой ведут себя как дети. Они готовы сделать все, чтобы привлечь внимание окружающих: делают провокационные заявления, устраивают скандалы на пустом месте и делятся душераздирающими историями. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 июля 2019 года.

Знаменитости порой ведут себя как дети. Они готовы сделать все, чтобы привлечь внимание окружающих: делают провокационные заявления, устраивают скандалы на пустом месте и делятся душераздирающими историями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 июля 2019 года.Выступление певицы на фестивале в Витебске раскритиковали российские пользователи. Они считают, что Софии Ротару не стоит появляться на таких мероприятиях после скандальных заявлений в адрес России."Лично для меня эта певица больше не существует. Кормиться здесь, и писать и говорить всякую чушь о стране, которая тебя вырастила, – себя не уважать", – отметил комментатор. "Зачем плевать в колодец, из которого пьешь? Разочаровала", – согласился с ним другой.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 июля 2018 года, читайте в и специальных .