Поезд. Купе на три спальных места. На верхнем белорус, посредине армянин, внизу грузин. Стало грузину скучно. Призадумался, чем бы поразвлечься, поднатужился, да как пукнет! Двое бедолаг свесились с полок и в один голос вопрошают:
- Эй, генацвале! Ты что творишь?!
- Один - ноль в пользу Динамо Тбилиси!
Тут армянин напрягся и выдал дважды, да так, что свет померк.
- Ай - яй, ара, вай, как нехорошо!
- Два - один в пользу Арарата Ереван!
Белорус, не долго думая, достал свое достоинство и давай поливать нижних. Те вопят:
- Ты, что, кацо, зачем так нехорошо делаешь?!
- Несмотря на проливной дождь, матч продолжается!
еще анекдот!