Десять человек погибли в результате авиакатастрофы в Техасе, где самолет врезался в ангар через считанные секунды после взлета. Момент крушения попал в объективы камеры наблюдения, установленных поблизости от места инцидента.

Опубликованы кадры с камер, запечатлевших момент крушения самолета в аэропорту Эддисон, расположенного в штате Техас на юге США.Напомним, что 30 июня воздушное судно Beechcraft B300 King Air 350i вылетело во Флориду. Через считанные секунды самолет столкнулся с ангаром.В результате инцидента погибли десять человек – все, кто находился на борту разбившегося самолета.Кроме того, повреждения получили еще два летательных аппарата, стоявшие в ангаре – самолет Dassault Falcon 900 и вертолет.По предварительным данным, у Beechcraft могли возникнуть проблемы с левым двигателем, которые и спровоцировали падение, однако расследование катастрофы продолжается, и говорить о причинах ЧП можно будет только после завершения работы специалистов.