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<a href="https://33live.ru/novosti/17-07-2019-poyavilos-video-pozhara-na-neftyanom-terminale-v-irakskom-portu.html" target="_blank">Появилось видео пожара на нефтяном терминале в иракском порту</a> - Пожар на нефтяном терминале в иракской провинции Басра попал на видео – ЧП снял один из очевидцев. Сведений о пострадавших в результате инцидента, а также – о возможных причинах возгорания, пока не поступало.