Пожар на нефтяном терминале в иракской провинции Басра попал на видео – ЧП снял один из очевидцев. Сведений о пострадавших в результате инцидента, а также – о возможных причинах возгорания, пока не поступало.
Во вторник, 16 июля, в провинции Басра на юго-востоке Ирака произошло возгорание портового нефтяного терминала. В сети опубликованы кадры, запечатлевшие инцидент.
Как сообщают СМИ, потребовалась эвакуация персонала. Данных о пострадавших пока не пострадало.
Вспыхнувший терминал использовался для перекачки нефтепродуктов на суда.