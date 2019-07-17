Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что рассчитывает на введение системы видеопомощи арбитрам (VAR)в матчах Российской премьер-лиги. Дюков надеется, что VAR будет официально внедрена начиная со второго тура.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что рассчитывает на введение системы видеопомощи арбитрам (VAR)в матчах Российской премьер-лиги. Дюков надеется, что VAR будет официально внедрена начиная со второго тура.Система VAR была протестирована в решающих играх Кубка России и стыковых матчах прошлого чемпионата. В матче первого тура между "Локомотивом" и "Рубином" данная система была использована в офлайн-режиме. Ожидалось, что VAR будет внедрена во втором круге, но Дюков настаивает на скорейшем внедрении."Мы собираемся отправить заявку в УЕФА и рассчитываем на то, что начиная со второго тура официально будет использована VAR на матчах премьер-лиги", — приводит слова Александра Дюкова ТАСС.