В Ноябрьске девочка упала с качелей и переломала руки — пыталась сделать солнышко. В настоящее время ребенок лежит в больнице и идет на поправку.

В Ноябрьске девочка упала с качелей и переломала руки — пыталась сделать "солнышко".Инцидент произошел еще 1 июля, однако видео с камер наблюдения было опубликовано в социальных сетях двумя неделями позже.По словам очевидцев, пострадавшая попросила своих знакомых раскачать ее со всей силы, что они и сделали. Девочка не смогла удержаться, сорвалась, отлетела и упала на землю.Скорая забрала ее в тяжелом состоянии. Информация о полученных травмах оказалась противоречивой: кто-то сообщил о потере памяти и зрения, и другие подхватили это сообщение. Однако вскоре оказалось, что все не так: девочка сейчас идет на поправку, ходит, видит и все помнит.По некоторым данным, у пострадавшей были диагностированы переломы плечевых костей, однако официальная информация о состоянии девочки не поступала.