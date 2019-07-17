Американские ученые из университета Джона Хопкинса сделали сенсационное открытие. Они нашли новый безопасный способ излечения рака груди.

Американские ученые из университета Джона Хопкинса сделали сенсационное открытие. Они нашли новый безопасный способ излечения рака груди.Исследователи считают, что бороться с онкологическим заболеванием можно с помощью специально разработанного прибора. Устройство будет выделять углекислый газ для заморозки раковых клеток. Таким образом, можно очистить до 80% организма.Также стоит отметить, что этот способ не требует никаких дополнительных процедур и доплат. Соответственно, пациенты смогут не бояться хирургических вмешательств, анестезий и специальных лекарств.Важной особенностью является низкая цена. Теперь лечение онкологии станет доступно даже для женщин с небольшими доходами. Им больше не придется по полгода ждать бесплатных квот в государственных больницах.Ученые также отметили, что способ максимально безопасен. Они уже успели протестировать свою технологию на животных – все прошло успешно.Отметим, что рак молочных желез по частоте заболеваний – на втором месте. Его показатель составляет 70,3 тысячи человек. Как писали , также в топ самых частых онкологических заболеваний вошли рак трахеи, бронхов и легких, рак кожи, рак предстательной железы и рак ободочной кишки.