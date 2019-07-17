Деревня Бородино, расположенная в черте Подольска, терпит настоящее экологическое бедствие. Местная речка внезапно покрылась пеной, а вода стала серо-сизого цвета. По окрестностям распространился удушливый запах. Найти место, где чистый водоем превращается в сточную канаву, не составило труда. Что произошло дальше?

Деревня Бородино, расположенная в черте Подольска, терпит настоящее экологическое бедствие. Местная речка внезапно покрылась пеной, а вода стала серо-сизого цвета. По окрестностям распространился удушливый запах. Найти место, где чистый водоем превращается в сточную канаву, не составило труда. Что произошло дальше?- Речка была прозрачная, была рыбка. Здесь был песочек, мы ходили вдоль речки.О том, что Петрица когда-то была похожа на водоем, местные жители говорят исключительно в прошедшем времени. В заросшей крапивой канаве трудно разглядеть реку, считавшуюся еще недавно местной достопримечательностью."Этой весной началась вообще какая-то жуть. Вода стала черная, мутная, ничего не видно", — рассказывает житель деревни Бородино Алексей Пехтерев.При помощи видеосъемки невозможно показать во всех нюансах неестественный серо-синий цвет реки. Точно так же невозможно передать отвратительный запах.Источник загрязнения местные определили быстро: выше по течению находятся городские очистные сооружения."Из города Климовска сбрасывают сюда канализацию", — говорит староста деревни Бородино Игорь Петикин.- Прямо сюда течет?- Да, именно в эту речку. В городе Климовске не работают очистные.Местные жители вместе с активистами и сотрудниками экологического надзора пришли к воротам организации, чтобы выяснить реальное положение дел и попытаться вместе найти выход из ситуации.- Доложите руководству!Но с первой попытки найти общий язык не удается.- Скажите, очистные работают?- Работают в штатном режиме.- А в реке Петрица — неочищенные сточные воды.- Без комментариев.Заходим с тыла. Вместо очищенной воды — зловонные стоки.- Это — очень серьезное загрязнение. Видно, что очистные сооружения не работают. Видно, что до сброса вода в ручье и в речке гладенькая, чистая, прозрачная. Дальше начинается просто кошмар.Специалисты берут пробы жидкости, которую язык не поворачивается назвать водой. И сразу начинают разговор об ответственности виновных."В случае превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ будет назначен штраф", — говорит заведующий южным отделом Управления государственного экологического надзора Анатолий Злотников."Мы также напишем заявление в прокуратуру, чтобы было возбуждено уголовное дело в отношении руководства водоканала в части загрязнения особо охраняемых природных территорий", — говорит первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.В местном "Водоканале" об экологической катастрофе рассуждают спокойно. Факт загрязнения не отрицают. Во всем винят ветхость устаревших, построенных еще в 60-е годы прошлого века очистных сооружений."Мы последовательно занимаемся ликвидацией подобных ветхих сооружений с переброской стоков на подольские городские очистные сооружения, которые в настоящее время находятся на реконструкции", — говорит директор МУП "Водоканал" города Подольска Михаил Семин.В ближайшее время обещают провести электронные торги и выбрать подрядчика для строительства новой трассы длиной пять километров. Проект вроде бы уже одобрен, завершить все работы должны в следующем году. А вот сколько будет стоить реабилитация реки, если она вообще возможна, никто еще не считал.