Можно совершать любые покупки по карте в кредит и в течение практически четырех месяцев не платить банку проценты

Можно совершать любые покупки по карте в кредит и в течение практически четырех месяцев не платить банку процентыРосбанк предложил клиентам кредитную карту #120подНОЛЬ с беспроцентным периодом до 120 дней.Таким образом, можно совершать любые покупки по карте в кредит и в течение практически четырех месяцев не платить банку проценты.Кредитный лимит по карте #120подНОЛЬ определяется индивидуально для каждого клиента и может доходить до 1 млн рублей. В первый месяц комиссия за обслуживание не взимается, и в каждый последующий также составляет 0 рублей при сумме покупок по карте более 15 000 рублей. Кроме того, с карты #120подНОЛЬ можно снимать наличные в банкоматах, а также переводить средства на другие карты. Одобрение кредитной карты можно получить онлайн, оставив , выпуск карты – бесплатно.«Мы уделяем большое внимание пожеланиям наших клиентов и исследуем потребности рынка. Сейчас ключевые факторы выбора кредитной карты: недорогое или бесплатное обслуживание, длинный льготный период и низкая процентная ставка. Кредитная карта #120подНОЛЬ сочетает в себе эти характеристики, что позволяет нам с уверенностью говорить о выгодности нашего нового предложения для клиентов», - прокомментировал Дамиан Леклер, директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка.Ознакомиться с подробной информацией можно на .