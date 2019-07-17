Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для населения - за число баков. На данный момент стоимость коммунальной услуги Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для населения рассчитывается, исходя из статистических данных.

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для населения.На данный момент стоимость коммунальной услуги "Обращение с твердыми коммунальными отходами" (ТКО) для населения рассчитывается, исходя из статистических данных.Теперь же, как рассказал ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин, предлагается платить за число баков, которые установлены на контейнерной площадке.В марте премьер Дмитрий Медведев отметил, что действующая система платы за мусор "не до конца справедлива".Тогда же он предложил о перейти от норматива к оплате "по факту", и Минприроды приступило к проработке данного вопроса.Однако участники рынка и чиновники пока не представляли себе, как технически возможно разделить стоимость собравшегося на контейнерных площадках мусора по многоквартирным домам и отдельным квартирам.Теперь же, как пояснил Макрушин, предлагается "формула", которая во многом будет напоминать расчет по нормативам и позволит "раскидывать" сумму между офисами и квартирами.Руководитель направления по взаимодействию с органами власти Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды "Раздельный Сбор" Анна Гаркуша, со своей стороны, заявила, что оплата количеству вывезенных контейнеров аналогична существующей системе оплаты за вывоз мусора по нормативам.По ее мнению, предложенная схема расчета по числу баков не будет стимулировать жителей на сокращение отходов.В комментарии РИА Новости Гаркуша отметила: "Никто не будет заглядывать, сколько отходов в контейнере, а будут считать по объему контейнеров".Тем более что существуют санитарные нормы, согласно которым устанавливать больше пяти контейнеров на одной площадке нельзя.Объяснив схему достаточно сложных расчетов, существующих в настоящий момент, эксперт отметила: люди все равно будут платить по нормативам.Гаркуша считает, что надо разрабатывать разные системы оплаты за вывоз мусора для частных и многоквартирных домов, а также для разных субъектов России – от удаленных аулов до столицы.Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин в интервью "России 24" высказал мнение, что вопросы мусорной реформы можно эффективно решать на местах.