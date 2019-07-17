«Ростелеком» реализует проекты внедрения медицинских информационных систем в 25 субъектах РФ, Ростех – в 35 субъектах

«Ростелеком» реализует проекты внедрения медицинских информационных систем в 25 субъектах РФ, Ростех – в 35 субъектахПАО «Ростелеком» и Госкорпорация Ростех создали совместное предприятиеООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), которое призвано объединить лучшие компетенции компаний в сфере цифровых медицинских технологий.Основной задачей «Цифромеда» является разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем и их компонентов в сфере здравоохранения. Решения компании сформируют единую цифровую платформу для обеспечения деятельности медорганизаций, которая станет базой для оказания широкого спектра цифровых медицинских сервисов населению.Совместное предприятие консолидирует экспертизу и компетенции существующих в контуре «Ростелекома» и Ростеха отдельных компаний по разработке прикладных медицинских решений и поддержке программного обеспечения для регионального и федерального сегментов Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). На базе «Цифромеда» будет сформирована единая техническая команда для разработки функциональных модулей создаваемой цифровой платформы. Также будут созданы направления бизнеса, связанные с инновационными цифровыми сервисами и услугами для медицинских организаций, врачей и граждан.ООО «Цифромед» является дочерней структурой АО «РТ Лабс» (входит в «Ростелеком») и ООО «Национальный центр информатизации» (входит в Ростех). Генеральным директором ООО «Цифромед» назначен Александр Корсак.«Консолидация усилий двух крупнейших игроков российского рынка позволит предоставлять регионам и медицинским организациям лучшие технологии и практики, минимизировать риски при реализации мероприятий по построению единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ. Задача нашей команды, с помощью цифровых технологий, сделать российскую систему здравоохранения ещё более доступной для граждан», – заявил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.«Мы ожидаем, что объединение накопленной экспертизы «Ростелекома» и Ростеха в области разработки медицинских информационных систем позволит предложить наиболее актуальные технологические решения и создать современную цифровую платформу, которая сможет занять ключевые позиции на этом рынке», – говорит вице-президент ПАО «Ростелеком» по цифровым платформам, Генеральный директор АО «РТ Лабс» Максут Шадаев.«Ростелеком» реализует проекты внедрения медицинских информационных систем в 25 субъектах РФ, Ростех – в 35 субъектах. «Национальный центр информатизации» занимается развитием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Создание СП увеличит совокупную долю присутствия компаний-учредителей в регионах и позволит занять лидирующие позиции на рынке медицинских информационных систем.