С 1 сентября этого года планируется существенно увеличить денежное довольствие контрактников рядового состава и принять ряд других мер по усилению соцзащиты рядовых и сержантов, сообщает газета Красная звезда со ссылкой на главу военного ведомства Сергея Шойгу.

С 1 сентября этого года планируется существенно увеличить денежное довольствие контрактников рядового состава и принять ряд других мер по усилению соцзащиты рядовых и сержантов, сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на главу военного ведомства Сергея Шойгу.Президент России Владимир Путин одобрил предложения Минобороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, служащих по контракту.С 1 сентября планируется повысить денежное довольствие некоторым категориям водителей; оформить механизм повышения выплат за наем жилья.Также планируется предоставить равные права на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для рядовых и сержантов, а также для курсантов военных образовательных организаций независимо от места прохождения службы.В марте этого года начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Евгений Бурдинский заявил, что в последнее время число контрактников в армии выросло. Сейчас соотношение их количества к числу призывников – 1,7:1. В 2018 году службу по контракту проходили более 350 тысяч человек – солдат, сержантов, прапорщиков. Также, по его словам, полный отказ от призыва на срочную службу нецелесообразен ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе.