Девушке после отравления сэндвичем с тунцом по случайности едва не удалили аппендикс. Злополучную еду, по словам пострадавшей, она приобрела в вендинговом автомате Healthy Food, который располагается на Валовой улице в Москве.

Девушке после отравления сэндвичем с тунцом по случайности едва не удалили аппендикс. Злополучную еду, по словам пострадавшей, она приобрела в вендинговом автомате Healthy Food, который располагается на Валовой улице в Москве.О случившемся изданию "Говорит Москва" рассказала столичный дизайнер Александра Хатунцева. По словам девушки, сэндвич она приобрела 10 июля, а на следующий день ее госпитализировали с острой болью и высокой температурой.Пострадавшая утверждает, что врачи предположили у нее наличие острого аппендицита, потому решили ее экстренно прооперировать. По словам Хатунцевой, в больнице этажом выше лежал парень, который также съел сэндвич с тунцом, но у него в параллели действительно был настоящий аппендицит. "Но у меня-то нет, меня разрезали под наркозом просто так", — заявила девушка.Впоследствии результаты анализов показали, что у пострадавшей — сальмонеллез. Врачи отметили, что причиной заболевания действительно мог стать сэндвич, поскольку в такой бутерброд добавляют сырые яйца, в которых чаще всего встречаются данные бактерии, сообщает "Москва 24".Хатунцева заявила, не имеет претензий к больнице и врачам, но собирается объединиться с другими пострадавшими от продукции компании Healthy Food.Ранее сообщалось, что в Москве массово отравились сотрудники нескольких бизнес-центров. По предварительным данным, они приобрели еду в вендинговых аппаратах известной сети здорового питания. Всего таких автоматов по городу расположено порядка двух десятков.Роспотребнадзор, в свою очередь, начал проверку по факту случившегося и выявил массу нарушений на производстве.В Роспотребнадзоре "Москва 24" рассказали, что на предприятии не соблюдается поточность технологического процесса, а набор производственных помещений не соответствует объему выпускаемой продукции. Также отмечается совместное хранение сырья и готовой продукции, а часть холодильного оборудования пребывает в неисправном состоянии.Основатель сети Healthy Food Дмитрий Пронин, в свою очередь, прокомментировал случившееся. Он заявил, что в настоящее время разбирается в ситуации с независимыми экспертами. На вопрос о том, что послужило причиной массового отравления потребителей, Пронин затруднился сказать.