Саша Савельева выложила на своей личной странице в Instagram новый пост. Певица рассказала о своих планах на ближайшее будущее.

Саша Савельева выложила на своей личной странице в Instagram новый пост. Певица рассказала о своих планах на ближайшее будущее.На снимке экс-солистка группы "Фабрика" стоит, оперевшись о тренажер, и томно смотрит вниз. На ней розовая футболка с узлом, черные леггинсы с высокой талией и специальные перчатки для спорта."После занятий спортом чувствуешь себя человеком! Когда не переусердствуешь, не тягаешь тонны железа, сдыхая на пол– пути, потому что тебе срочно надо накачать задницу, а делаешь все с удовольствием. Ощущение любви к себе, к своему телу и душе. То чувство, когда цель – не просто вылепить красивое тело, а, в первую очередь, – здоровье и бодрость!", – поделилась мыслями под фотографией Савельева.Также она заявила, что планирует еще пойти на пилатес. Кроме того, артистка горит желанием вернуться к занятиям на пилоне."Не убиваться, а наслаждаться!", – отметила Саша.Напомним, в конце марта исполнительница впервые стала мамой. Всего за пару месяцев звезда смогла привести свою фигуру в дородовую форму. К слову, отцом малыша, конечно, стал супруг солистки – Кирилл Сафонов.