Курс рубля меняется по несколько раз в день. Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский рассказал, когда наступит значимая дата для отечественной валюты.

Курс рубля меняется по несколько раз в день. Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский рассказал, когда наступит значимая дата для отечественной валюты.Специалист утверждает, что предстоит укрепление отечественной валюты до 61,9 рубля за доллар. По предварительным прогнозам, плохой день для рубля наступит 26 июля.Владимир рассказал о причинах такого исхода событий. Он считает, что это случится из-за публикации цифр по внешнеторговому балансу США и предварительных данных по ВВП США за второй квартал."Однако по-настоящему в центре внимания будет оставаться полугодовая корпоративная финансовая отчетность", – отметил Рожанковский.Как утверждает эксперт, именно ее публикация окончательно все прояснит. Она даст ясность, насколько курс доллара к мировым валютам неудобен для продаж транснациональных корпораций вроде Amazon, Johnson & Johnson и Intel.Отметим, 26 июля ожидается собрание по монетарной политике Банка России. Его исход может привести к разочарованию инвесторов. Поэтому последняя пятница июля вполне оправдано будет называться самым плохим днем для рубля.Кроме того, помимо санкций и нефтяного фактора на отечественную валюту повлияет и "бюджетное правило", согласно которому у ЦБ РФ "развязаны руки" для покупки валюты для Минфина. В итоге курс рубля развернётся в обратную сторону, сообщает .