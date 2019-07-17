Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, например, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, например, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.В интервью газете "Аргументы и факты" министр выразил надежду на то, что грузинские власти сумеют стабилизировать ситуацию в стране и устранить угрозы для безопасности россиян.И только в этом случае будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию."Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии", — отметил Сергей Лавров.По словам министра, отношения властей Грузии и оппозиции — это внутреннее дело страны, Россия не собирается вмешиваться в этот процесс.Однако, по его словам, нашу страну не могут не беспокоить попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.Министр убежден, что грузинский народ не считает россиян врагами и что со временем между нашими государствами восстановятся добрососедские отношения.20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. Главной целью такого решения – обеспечить безопасность российских граждан.9 июля Госдума РФ приняла постановление об экономических мерах против Грузии, но президент Владимир Путин высказался против этих санкций. По его словам, ради восстановления полноценных отношений он бы не стал предпринимать ничего, что в дальнейшем могло бы повлиять на ухудшение отношений двух стран.По словам российских парламентариев, последние события перечеркнули те успехи в отношениях стран, которые были достигнуты за последние три года."После известных событий последнего месяца то, что произошло в парламенте Грузии 20 июня, что случилось на грузинском телевидении, все это — наши отношения. Даже в том формате, в том состоянии, в котором они находились в последние годы, очевидно вновь резко отбросило назад. Мы не можем отделаться от ощущения, что это — чужие сценарии, которые навязываются России и Грузии", — заявил ранее председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.