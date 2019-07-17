Около десяти тысяч человек были вынуждены прервать отдых на музыкальном фестивале в Хорватии и эвакуироваться с пляжа, где проходило мероприятие. Причиной стал сильный лесной пожар, в тушении задействовано значительное количество пожарных и техники, в том числе – специальная авиация.

Около 10 тысяч посетителей и участников фестиваля Fresh Island в Ховатии были вынуждены спешно эвакуироваться из-за сильного лесного пожара, подошедшего вплотную к площадке, где проходило мероприятие.Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в ночь на вторник, 16 июля, в районе города Новалья на хорватском острове Паг в Адриатическом море.Известно, что возгорание произошло в сосновой роще неподалеку от пляжа, после чего пламя быстро распространилось на сравнительно обширную территорию.По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.В настоящее время в тушении задействованы значительные силы пожарной охраны и специальная авиация.