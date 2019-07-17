На пленарном заседании во вторник в третьем чтении Госдума приняла закон о наделении Следственного комитета РФ полномочиями по организации и производству судебных экспертиз, в том числе с использованием полиграфа.

На пленарном заседании во вторник в третьем чтении Госдума приняла закон о наделении Следственного комитета РФ полномочиями по организации и производству судебных экспертиз, в том числе с использованием полиграфа, передает РИА Новости.Советующую инициативу внес на рассмотрение президент России Владимир Путин​​​.Также предлагается наделить СК и рядом других полномочий. Законопроект предусматривает, что судебно-экспертное учреждение СК действует независимо от следственных органов.