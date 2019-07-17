Восемь сотрудников авиационного предприятия и помогавшая им женщина-сбытчик участвовали в похищении ценностей из багажа пассажиров в волгоградском аэропорту. Кражи совершались в тот момент, когда вещи находились в грузовых отсеках самолетов.

Полицейские и сотрудники ФСБ России задержали злоумышленников, похищавших вещи из багажа пассажиров в волгоградском аэропорту, об этом в среду, 17 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Все началось с того, что полицию обратились трое граждан, заявивших о том, что в воздушной гавани Волгограда у них пропало личное имущество.В ходе расследования было установлено, что к преступлению может быть причастная целая организованная группа.Как выяснили полицейские, с августа минувшего года восемь сотрудников авиапредприятия "избавляли" багаж пассажиров от ценностей. Предпочтение отдавалось изделиям из золота и дорогостоящей технике.Кражи совершались в тот момент, кода вещи находились в грузовых отсеках самолетов, прилетавших в Волгоград и вылетавших из него.Похищенное реализовывалось через знакомую одного из похитителей, взявшую на себя роль сбытчика."В ходе обысков служебного помещения, а также по местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты ювелирные изделия, фото- и видеоаппаратура, мобильные телефоны, денежные средства в различной валюте", — отметили в ведомстве.По факту преступной деятельности подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Кража".