Введенный в заблуждение пожилой мужчина передал деньги незнакомцам якобы для пересчета, после чего последние вернули ему завязанные в чулок банкноты «банка приколов»...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали двоих приезжих мужчин, подозреваемых в грабеже в отношении пенсионера», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по Даниловскому району г. Москвы поступило сообщение от 78-летнего пенсионера. Как рассказал потерпевший, на улице к нему подошел незнакомый мужчина и попросил оказать помощь в переводе денежных средств для покупки квартиры. Незнакомец пояснил, что не может воспользоваться своим банковским счетом из-за отсутствия российской регистрации и для решения этой проблемы ему нужен счет пенсионера. Пожилой человек согласился, сел в автомобиль незнакомца, где находились еще двое граждан, доехал с ними до банка и снял со счета сбережения в размере 1 900 000 рублей. Далее, введенный в заблуждение пожилой мужчина передал деньги незнакомцам якобы для пересчета, после чего последние вернули ему завязанные в чулок банкноты «банка приколов». Пенсионер понял, что его обманули, стал требовать свои деньги обратно, но злоумышленники покинули машину и скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 31-летний и 34-летний приезжие.Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят ряд мероприятий, направленных на установление личности третьего подозреваемого.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22