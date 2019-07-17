По словам потерпевшей, к ней подошел неизвестный и беспричинно стал наносить удары по телу и лицу, а после выхватил мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО задержан 48-летний приезжий, подозреваемый в грабеже женщины.В ОМВД России по району Северное Бутово с заявлением о грабеже обратилась 30-летняя москвичка. Девушка рассказала, что возле ее дома на улице Знаменские Садки к ней подошел неизвестный и беспричинно стал наносить удары по телу и лицу, а после выхватил мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на одной из станций метрополитена задержали подозреваемого.Следствием ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56