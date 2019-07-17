Пожилая москвичка отдала злоумышленнице деньги, с которыми та сразу же скрылась с места происшествия...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки.В дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратилась 88-летняя москвичка. Она рассказала, что к ней в квартиру в Шипиловском проезде пришла женщина и представилась ее знакомой. Гостья сообщила, что одному из родственников пенсионерки требуются деньги на лечение. Пожилая москвичка отдала ей деньги, с которыми та сразу же скрылась с места происшествия. Материальный ущерб составил 550 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Братиславской улице сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 39-летняя приезжая из ближнего зарубежья. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22