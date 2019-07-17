В рамках инспектирования пройдет прием граждан по проблемным вопросам деятельности Отдела полиции.

С 22 июля 2019 года сотрудниками УМВД России по Владимирской области будет проводиться инспекторская проверка оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Петушинскому району.В рамках инспектирования 23 июля 2019 года с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Петушки, ул. Московская, д.11 (каб. № 50) руководителем комиссии – главным инспектором инспекции штаба УМВД России по Владимирской области М.С. Ждановым и начальником ОМВД России по Петушинскому району В.А. Кротковым будет осуществлен прием граждан по проблемным вопросам деятельности ОМВД России по Петушинскому району.Запись на прием будет проводиться по телефону: 8 (49243) 2-27-98.